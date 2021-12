Nowoczesny fotoradar już stoi przy DTŚ w Rudzie Śląskiej. Trwają testy związane z jego instalacją i uruchomieniem Anna Dziedzic

Supernowoczesny żółty fotoradar na tzw. zakręcie idiotów na DTŚ w Rudzie Śląskiej już stoi. I co ważne, choć wyróżnia go kolor, nie przypomina typowych żółtych budek, jakie robią zdjęcia piratom na polskich drogach. Kiedy, kupiony przez miasto, a mający być administrowany przez Główną Inspekcję Transportu Drogowego fotoradar zacznie działać? Na razie trwają testy z udziałem producenta urządzenia. W następnej kolejności będą się odbywały testy mające zintegrować urządzenie z systemem CANARD. Niewykluczone, że Fotorapid Pro może nawet robić już zdjęcia, ale na razie to tylko testy.