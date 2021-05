Nowy system poboru opłat e-TOLL zaczyna obowiązywać od czerwca 2021 r. Właśnie uruchomino internetową stronę systemu

Wraz z wdrożeniem systemu e-TOLL zmieniona zostanie technologia wykorzystywana do poboru opłaty elektronicznej – komunikację radiową zastąpi pozycjonowanie satelitarne. Wprowadzony zostanie otwarty model dystrybucji urządzeń wykorzystywanych do naliczenia opłaty – aplikacja mobilna, urządzenia pokładowe i zewnętrzne systemy lokalizacyjne. Na stronie opublikowana jest aktualizowana na bieżąco informacja o zintegrowanych z systemem e-TOLL operatorach OBU/ZSL. Planowane jest uruchomienie formularza kontaktowego, który ułatwi kontakt z Krajową Administracją Skarbową w sprawach związanych z opłatami drogowymi.

Rejestracja kierowców w systemie e-TOLL dopiero w drugiej połowie maja

W systemie e-TOLL możliwa jest pełna obsługa online, ale na stronie znajdą się też informacje o lokalizacjach Miejsc Obsługi Klienta (MOK), które aktualnie publikowane są w serwisie KAS: https://www.gov.pl/web/kas/miejsca-obslugi-klienta.

W drugiej połowie maja br. dla użytkowników zostanie uruchomione Internetowe Konto Klienta (IKK), w którym będzie można zarejestrować się do nowego systemu. IKK to konto dla każdego użytkownika e-TOLL, w którym będzie miał on dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług online.