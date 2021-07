Nowy system poboru opłat: Kierowcy narzekają na zbyt skomplikowaną aplikację do systemu e-TOLL. Ministerstwo obiecuje ją poprawić Anna Dziedzic

To już oficjalnie. Ministerstwo Finansów przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (viaTOLL) do 30 września 2021 r. Czy do tego czasu wszyscy, korzystający ze starego systemu kierowcy aut ciężarowych zdążą przejść na nowy system e-TOLL? Na razie, aplikację pozwalającą dokonać elektronicznej opłaty za przejazd autostradą pobrało tylko około 10 tys. osób. A z viaTOLL korzysta ponad półtora miliona. Kierowcom nie podoba się nowa aplikacja.