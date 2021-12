Obwodnica Raciborza dostanie 72 mln zł dofinansowania od rządu. Miasto otrzymało zastrzyk gotówki

Racibórz otrzymał zastrzyk gotówki na budowę północno-zachodniej obwodnicy

Jak wyjaśniają władze powiatu raciborskiego, to kluczowa inwestycja, która ma pozwolić odciążyć ruch w centrum miasta . Obwodnica ma połączyć zostać połączona z budowaną obecnie wschodnią obwodnicą miasta, a także z drogami wojewódzkimi, łącząc m.in. fabrykę Eko-Okna S.A. w Kornicach z drogą krajową nr 45 Zabełków-Chałupki.

Budowa potężnej inwestycji drogowej ma kosztować w sumie 120 milionów złotych. Nie licząc 72 milionów przekazanych miastu przez rząd, władze Raciborza będą musiały zdobyć na ten cel brakujące 48 milionów złotych.

Kwota dofinansowania do Raciborza będzie spływać przez pięć lat. Pierwsze pieniądze w wysokości pół miliona złotych trafią do miasta w 2023 roku. W kolejnych dwunastu miesiącach do budżetu wpłynie kolejno milion oraz ponownie pół miliona złotych.