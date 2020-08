Od 30 sierpnia korekta rozkładu jazdy PKP! Szykują się duże zmiany w kursowaniu pociągów

Korekta to także utrudnienia dla podróżnych. Na takie natkną się w drodze do Zakopanego. Od 10 września na odcinkach Kraków – Zakopane oraz Sucha Beskidzka – Szaflary za pociągi PKP Intercity i Polregio kursować będą autobusy. Utrzymana zostanie również komunikacja zastępcza dla pociągów Polregio na odcinku Kraków Płaszów – Bielsko Biała na linii nr 117.

- Podróżni skorzystają z kolejnych efektów inwestycji zrealizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, m. in. z ponad 30 nowych i zmodernizowanych peronów na ponad 30 stacjach i przystankach. Korekta pozwala na sprawne przejazdy pociągów oraz kontynuowanie na torach wartych prawie 76 mld zł prac. - chwalą się przedstawiciele spółki PLK.

Korekta jazdy rozkładu PKP wejdzie w życie 30 sierpnia i będzie obowiązywała aż do 7 listopada.

- Po wakacyjnej przerwie, kontynuowane będą prace na linii do Zakopanego, m.in. od Chabówki do Zakopanego. Rozpoczną się też prace na linii z Suchej Beskidzkiej do Chabówki – zapowiadają w PLK.