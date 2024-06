Od poniedziałku rusza półroczna naprawa DTŚ w Zabrzu. Jakie zmiany czekają kierowców?

Zakres i organizacja prac

W pierwszym etapie napraw, prace będą realizowane na północnej jezdni (w kierunku Gliwic) od zjazdu na rondo Sybiraków do granicy z Gliwicami. Ten odcinek zostanie wyłączony z ruchu. W tym czasie ruch w obu kierunkach będzie skierowany na południową jezdnię DTŚ, gdzie zostanie udostępniony jeden pas w każdą stronę. Ruch zostanie przekierowany na jezdnię południową na rondzie Sybiraków, a powrót na północną odbędzie się na granicy Zabrza i Gliwic. W związku z robotami zamknięty zostanie również węzeł łączący DTŚ z ul. Roosevelta w Zabrzu i ul. Sikorskiego w Gliwicach, co wpłynie na objazdy w rejonie ulic Roosevelta, de Gaulle'a i ronda Sybiraków.

Historia problemów

Problemy z nawierzchnią zabrzańskiego odcinka DTŚ pojawiły się kilka tygodni po oddaniu go do użytku w sierpniu 2014 roku. Powodem deformacji okazały się reakcje chemiczne jednego ze składników materiału nasypowego, które doprowadziły do wybrzuszania się nawierzchni. Anhydryt zawarty w popiele fluidalnym, produkcie ubocznym spalania w elektrowniach, krystalizował się, tworząc ettringit i gips, które zwiększały swoją objętość nawet 15-krotnie. To zjawisko prowadziło do naprężeń i deformacji nawierzchni.