Od poniedziałku ruszają zapisy na szczepienia 16 i 17-latków. Jest rozporządzenie

Szef rządu wyraził tym samym chęć zmiany w rozporządzeniu i dostosowania go tak, aby szczepionkę przeciwko COVID-19 mogły też przyjmować osoby niepełnoletnie.

- Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w Punkcie Szczepień. Wówczas osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia - tłumaczy z kolei wiceminister zdrowia, Anna Goławska.

Chętna na szczepienie młodzież nie będzie miała możliwości wyboru preparatu, którym będzie chciała zostać zaszczepiona. Będzie dla nich przeznaczona szczepionka Pfizera, ponieważ tylko ona została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków do użycia u osób poniżej 18 roku życia.