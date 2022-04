Odra Opole - GKS Tychy ZDJĘCIA, WYNIK Tyszanie rzutem na taśmę uratowali remis. Daniel Rumin zdobył bramkę w doliczonym czasie

GKS Tychy po trzech porażkach z rzędu pożegnał się z trenerem Arturem Derbinem. Zastąpił go szkoleniowiec rezerw Jarosław Zadylak, któremu pomaga Przemysław Pitry. Ta dwójka będzie prowadziła tyszan do końca sezonu. W pierwszym meczu pod wodzą Zadylaka GKS zremisował u siebie z Górnikiem Polkowice 1:1. We wtorek zagrał na wyjeździe z Odrą, która poprzednio wygrała w Katowicach z GKS-em 3:1.

Zobacz ZDJĘCIA z meczu Odra Opole - GKS Tychy, 19.04.2022 r.