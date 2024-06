Odwołanie AlterFestu w Mysłowicach. W tle kontrowersje. Czy festiwal zniknie z mapy miasta?

AlterFest odwołany!

Decyzja o zaniechaniu realizacji tegorocznej edycji festiwalu AlterFest dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury nie należała do łatwych, ponieważ wszyscy wiemy, jak mysłowiczanie kochają muzykę alternatywną. Sytuacja związana z budżetem miasta musi się jednak ustabilizować na tyle, by móc rozmawiać o realizacji tego typu wydarzenia. Z grafika MOK wypadły także takie pozycje jak m.in.: Teatralna Niedziela, Jazzowe Czwartki czy słynne Mysłowice Mają Talent. Dni miasta w tym roku odbyły się skromniej niż zwykle, a jeżeli chodzi o pozostałe wydarzenia, to są one organizowane z bardzo ograniczonym budżetem lub bez kosztowo — wyjaśniał Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta Mysłowice.

AlterFest odwołany przez kwestie polityczne?

To nie jest decyzja polityczna. Sytuacja z budżetem miasta jest trudna. Warto wspomnieć, że Łukasz Prajer popierał w poprzednich wyborach kontrkandydata prezydenta. Mimo to przez pięć lat nie było problemu w cyklicznej organizacji tego festiwalu. Dariusz Wójtowicz uczestniczył również na tych wydarzeniach. Wydaje mi się, że są to insynuacje, które są niepotrzebne dla miasta, jak i jego mieszkańców — podkreślała Anna Górny.

Podobna sytuacja miała miejsce z OFF Festivalem, stworzonym przez Artura Rojka. W latach 2006-2009 impreza przeniosła się z Mysłowic do Katowic z powodu nieprzychylności lokalnych władz. Władze Mysłowic zaprzeczają jednak, aby sytuacja ta miała się powtórzyć i negują kwestie polityczne jako powód odwołania znanej i lubianej imprezy.

AlterFest w Mysłowicach

AlterFest w Mysłowicach ma już długą historię. To jeden z najbardziej kameralnych letnich festiwali w naszym kraju. Miał on za zadanie promować, szeroko rozumianą, rodzimą muzykę alternatywną. W ciągu jedenastu edycji AlterFestu w Mysłowicach zagrali m.in. Muchy, Fisz Emade Tworzywo, Oxford Drama, Król czy Trupa Trupa.

Łukasz Prajer mówił, że tworząc to muzyczne wydarzenie, kierował się miłością nie tylko do muzyki, ale do samych Mysłowic i nie wyobraża on sobie organizacji tej imprezy gdzie indziej, mimo że otrzymał już kilka korzystniejszych ofert. Władze miasta nie zamierzają jednak całkowicie rezygnować z AlterFestu i zapowiadają, że odbędzie się on w przyszłym roku.