Ofiary śmiertelne koronawirusa w woj. śląskim. Aktorzy, sportowcy, nauczyciele, samorządowcy

Turyści wrócili w Beskidy. Szczyrk w weekend zapełnił się gośćmi dzięki pięknej pogodzie

Szczyrk w weekend wreszcie zapełnił się turystami. Piękna pogoda sprawiła, że w Beskidy przyjechało wielu turystów, chociaż i tak powrót do normalnej sytuacji zajmie pewnie kilka tygodni. To pierwsza niedziela tej wiosny, kiedy można mówić o w miarę dobrym ruchu turystycznym. - Jednak to i tak jedna dziesiąta tego, co było przed pandemią. Na powrót do normalności trzeba będzie długo poczekać - mówią szczyrkowianie.