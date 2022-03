Ogólnopolski Dzień Otwarty Grupy Murapol. Deweloper zwiększa ofertę mieszkań w 6 miastach

Po wprowadzeniu do sprzedaży 842 mieszkań, obecna oferta Grupy Murapol obejmuje ponad 3 400 lokali w 21 inwestycji w 15 miastach.

- W ostatnim czasie zauważamy zwiększoną aktywność w grupie klientów gotówkowych, nabywających mieszkania w celach inwestycyjnych. To nie dziwi patrząc na sytuację makroekonomiczną. Wiemy, że osoby chcące lokować swój kapitał w nieruchomości, jak i te nabywające mieszkania na własne potrzeby szukają ich w różnych miastach, dlatego wprowadzamy do sprzedaży pulę lokali w inwestycjach rozproszonych po całej Polsce. Mamy zarówno Trójmiasto, gdzie od lat intensywnie działamy, a nasza marka jest dobrze znana i doceniana, jak i Kraków, będący jednym z naszych głównych rynków działalności. We Wrocławiu umacniamy swoją pozycję kolejną, nową inwestycją zaprojektowaną w znanym nam dobrze Jagodnie. Poznań ma znaczący udział w naszej obecnej ofercie. W Toruniu wprowadzamy do sprzedaży kolejny etap tamtejszej inwestycji, a w Siewierzu kontynuujemy współtworzenie pierwszej w Polsce zrównoważonej dzielnicy. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.