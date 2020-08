Ogólnopolski Dzień Otwarty w Grupie Murapol już w sobotę 29.08. Mieszkanie z rabatem, a po zakupie - karta podarunkowa na sprzęt RTV/AGD

Grupa Murapol w ramach kampanii „Lato w domu? Kup mieszkanie na wakacje lub wynajem. Wakacyjna promocja cenowa” przygotowała dla swoich klientów pulę 199 mieszkań objętych promocją. Średnia kwota rabatu na lokale z tej puli wynosi 39 tys. zł. Dzięki temu można spełnić marzenie o własnym mieszkaniu i jednocześnie zadbać o swoje finanse. Dla szukających atrakcyjnego sposobu na ulokowanie środków w nieruchomości, to z kolei warta rozważenia okazja inwestycyjna.

Dostępny w cenie wybranych lokali z wakacyjnej puli promocyjnej smart home w wersji premium to szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które realnie przekładają się na oszczędności sięgające nawet 23 proc. w skali roku.

System Murapol Appartme przede wszystkim daje możliwość sterowania mediami w mieszkaniu zarówno za pomocą aplikacji mobilnej, jak i unikatowego wśród deweloperów rozwiązania - manualnego przycisku - tzw. funkcji hotelowej. Ponadto większość mieszkań posiada pakiet antysmogowy, który zapewnia czyste powietrze w mieszkaniu niezależnie od aury na zewnątrz. W ramach promocji klienci, którzy wybiorą lokale z wakacyjnej puli mogą zyskać w cenie mieszkania także miejsce parkingowe. Średni rabat na nowe mieszkania możliwy do uzyskania dzięki promocji wynosi 39 tys. zł.

Karta podarunkowa o wartości 1000 zł

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Otwartego, oprócz rabatu, deweloper przygotował dla klientów specjalny prezent - kartę podarunkową o wartości 1000 zł. Po podpisaniu umowy deweloperskiej w terminie wynikającym z harmonogramu i wpłacie min. 30 proc. ceny mieszkania będzie można ją wykorzystać na zakup sprzętu RTV/AGD, np. nowej pralki, odkurzacza czy tabletu dla sterowania funkcjami smart home.

Grupa Murapol oferuje mieszkania w segmentach popularnym i tzw. affordable premium (przystępne cenowo o wyższym standardzie), które są wg ekspertów postrzegane jako atrakcyjne zarówno na własny użytek, na wynajem, lub przyszłościowo - do odsprzedaży z zyskiem. To dodatkowa zachęta do wizyty w wybranych biurach sprzedaży podczas Ogólnopolskiego Dnia Otwartego w Grupie Murapol. Pula mieszkań objętych promocją jest ograniczona. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Grupy Murapol.