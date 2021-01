Ogród botaniczny w Zabrzu zostanie rozbudowany! Miasto pozyskało fundusze na jego modernizację

Ranking OSP w Wodzisławiu Śl. i powiecie wodzisławskim. Którzy strażacy ochotnicy byli najbardziej zapracowani w 2020 roku?

Ranking najbardziej zapracowanych jednostek OSP z Wodzisławia Śl. i powiatu wodzisławskiego. Pożary, wypadki, podtopienia, gniazda niebezpiecznych owadów - to tylko niektóre zdarzenia, podczas których interweniują strażacy. Dużą rolę w naszym bezpieczeństwie obok Państwowej Straży Pożarnej , odgrywają strażacy z OSP. To dzięki nim możemy czuć się bezpieczni, to również na nich możemy polegać w kryzysowych sytuacjach. Przygotowaliśmy dla Was ranking jednostek OSP pod względem liczby ich udziałów w akcjach. Prosimy, aby pamiętać, że mniejsza liczba wyjazdów danego roku o niczym nie świadczy, bo czasem jedna interwencja może mieć ogromne znaczenie. RANKING OSP ZNAJDZIECIE KLIKAJĄC W NASZĄ GALERIĘ.