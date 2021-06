Ogrodzieniec. Krępa szykuje się na sezon wakacyjny. Egzotyki dodają jej ogromne palmy, kaktusy czy drzewa bananowe

Trwają przygotowania do lata na Krępie

Choć dziś może spacerowiczów jeszcze wielu na Krępie nie było, wielu było pracowników przygotowujących ją na lato. Trwają właśnie prace przy brodziku dla dzieci, z którego chętnie korzystają najmłodsi latem. Dno jest malowane i trwają prace także przy otaczającej go zieleni. Przygotowywana jest także plaża. To także czas na ostatnie poprawki przy egzotycznych roślinach - palmy, kaktusy, czy drzewko mandarynkowe. Już niedługo, gdy pogoda dopisze, to miejsce będzie tętnić życiem.