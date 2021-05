Ogromne korki w Będzinie. Na nerce Tramwaje Śląskie wymieniają torowisko

Od poniedziałku w Będzinie, Czeladzi, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej całkowicie inaczej jeżdżą tramwaje, co związane jest m.in. z zaplanowanymi pracami. I tak w Będzinie w godzinach komunikacyjnego szczytu możecie trafić na korek, jadąc od strony Centrum Handlowego M1 w Czeladzi do nerki. Zatory na drodze tworzą się także od strony wjazdu na nerkę z al. Kołłątaja, kierując się od Dąbrowy Górniczej.

Co się zatem dzieje na będzińskiej nerce?

- Montowane są nowe płyty, nowe szyny tramwajowe. Wszystko po to, by bezpieczniej i łatwiej kierowcy mogli pokonywać torowisko, jadąc właśnie przez nerkę, czyli rondo czeladzkie – tłumaczy Andrzej Zowada, rzecznik prasowy Tramwajów Śląskich SA.

- Prace po stronie TŚ zaplanowane zostały do środy 26 maja, natomiast w kolejnych dniach realizowane będą przez wykonawcę całej inwestycji, polegającej na przebudowie torowiska w ulicy Małobądzkiej w Będzinie aż do granicy z Sosnowcem. Prace na nerce zaplanowane zostały maksymalnie do 8 czerwca, ale wykonawca zadeklarował, że będzie się starał uporać ze wszystkim przed Bożym Ciałem, a więc przed 3 czerwca – dodaje.