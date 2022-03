Ogromny napis na trybunach nowego stadionu w Sosnowcu robi wrażenie! Zobaczcie co widać z góry

Ogromny napis na trybunach sosnowieckiego stadionu

- Będzie tam napis Sosnowiec. To stadion miejski – powiedziała nam Karina Skowronek, prezes spółki miejskiej Zagłębiowski Park Sportowy, która nadzoruje budowę obiektu.

Murawa ma już system zraszaczy i ogrzewania

Na stadionie będzie klub biznesowy i loże VIP

Na stadionie piłkarskim, który jest największym obiektem z całej trójki, znajdzie się miejsce dla 11,6 tys. kibiców. W razie potrzeby obiekt będzie można rozbudować do 14 tysięcy miejsc. Koszt budowy nowoczesnego stadionu nieopodal Górki Środulskiej w Sosnowcu to 148 mln zł brutto (120 mln netto). W projekcie stadionu piłkarskiego znalazł się także klub biznesowy, czyli sala z cateringiem, na której mogą się odbywać spotkania biznesowe. W tej sali będzie mogło przebywać do 500 osób. Oprócz tego, na zachodniej trybunie stadionu znajdzie się 10 lóż VIP, każda 12 osobowa. Będą pomieszczenia treningowe, sale ćwiczeń.