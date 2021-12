Okładki „Dziennika Zachodniego" znów docenione! Tomasz Bocheński z 10 nagrodami w prestiżowym konkursie European Newspaper Award

Polska Press Grupa otrzymała łącznie 10 nagród. Trzy za okładki Dziennika Zachodniego, aż sześć dla Polskiej Metropolii Warszawskiej i jedną nagrodę za dodatek kulturalny Magnes – Dziennik Polski. Autorem wszystkich prac jest Tomasz Bocheński.

- Projektowanie polega na użyciu odpowiednich środków i technik. Muszą one korespondować z tematem projektu. Przy pracy nad okładką kluczowy jest czas. Jest to czynnik, który zawęża pole do artystycznych eksploracji. Następny etap to znalezienie odpowiedniego skrótu w jego formie. Dlaczego? – ponieważ to właśnie uproszczenia sprawiają, że efekt może być ciekawy, a zarazem zrozumiały - wyjaśnia Tomasz Bocheński, dyrektor artystyczny Polska Press Grupy.