Organizator marszu nacjonalistów poskarżył się do Rzecznika Praw Obywatelskich

Organizator marszu "Katowice miastem nacjonalizmu" poskarżył się do Rzecznika Praw Obywatelskiej na to, że władze miasta zamierzają go pozwać za naruszenie dóbr i dobrego imienia Katowic - podał portal Onet.

Jak informuje biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, organizator zgromadzenia "Katowice miastem nacjonalizmu" złożył wniosek do RPO, obawiając się zapowiedzianego przez prezydenta Katowic Marcina Krupę pozwu o ochronę dóbr osobistych, w związku z nazwą zgromadzenia. Ruszyło postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. - Jak wskazuje wnioskodawca, nazwa zgromadzenia nie była kwestionowana przez Urząd Miasta po złożeniu zawiadomienia o jego organizacji. Nie podjęto również decyzji o zakazaniu zgromadzenia (…) ani też go nie rozwiązano - napisano w dokumencie przekazanym katowickim urzędnikom. Jak czytamy w Onecie zdaniem RPO może powstać wątpliwość, czy zapowiedzi pozwu nie stworzą "efektu mrożącego" w kontekście wolności wypowiedzi. - Rzecznik kierując pismo nie zajmuje w tej sprawie stanowiska, lecz prowadzi postępowanie wyjaśniające w związku z powziętymi wątpliwościami - dodano. Jak dowiedział się Onet, marsz "Katowice miastem nacjonalizmu" organizowały te same osoby, które w ubiegły piątek odpowiadały za demonstrację "Stop LGBT - Nie oddamy im Polski", podczas której jeden z uczestników wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia.

Źródło: Onet Polacy w przymusowej izolacji Wideo