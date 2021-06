Orzeł czarny, orzeł biały. Ziemia pszczyńska 1914-1922. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Orzeł czarny, orzeł biały. Ziemia pszczyńska 1914-1922 - to najnowsza publikacja Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Zaczyna się od czasów, gdy ziemia pszczyńska była częścią Niemiec, a kończy jej przyłączeniem do Polski. Poznajemy życie, jakie toczyło się w mieszczącej się w zamku kwaterze głównej cesarza, poznajemy stosunek księcia pszczyńskiego do powstań śląskich i powstańców, wchodzimy w tamtą rzeczywistość poprzez zapiski pozostawione przez uczestników tamtych wydarzeń. Jest to niezwykle cenna pozycja o historii Górnego Śląska w latach 1914-1922 oparta na listach, dziennikach i innych pamiętnikach.