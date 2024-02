Trójkąt Trzech Cesarzy. Czy wiesz, że znajduje się w Śląskiem? Tutaj rządzili trzej carowie za czasów zaborów. Zobaczcie pocztówki

Na pewno większość z nas słyszała o miejscu znanym jako Trójkąt Trzech Cesarzy, ale nie wszyscy wiedzą, co to dokładnie jest i gdzie się znajduje. Trójkąt Trzech Cesarzy to obszar, na którym krzyżowały się granice: Austrii, Rosji i Prus. W dzisiejszych czasach teren ten obejmuje Mysłowice i Sosnowiec. Jak wyglądało to miejsce w czasie zaborów? Widać to dokładnie na starych pocztówkach z tego okresu...

Na początek należy wspomnieć, że Górny Śląsk nie znajdował się pod zaborami... I aby w pełni zrozumieć, skąd pochodzi nazwa Trójkąta Trzech Cesarzy i jakie znaczenie miało to miejsce, musimy cofnąć się do roku 1873. Wówczas cesarz Austrii i król Węgier Franciszek Józef I, cesarz Niemiec Wilhelm II oraz car Rosji Aleksander II zawarli umowę znana jako Związek Trzech Cesarzy. Położony jest on u zbiegu rzek Białej i Czarnej Przemszy, z połączenia których powstaje Przemsza. Na przełomie XIX i XX wieku to historyczne miejsce stało się rozpoznawalne w całej Europie. Trójkąt Trzech Cesarzy - zobacz jak wyglądał

Skąd wzięła się nazwa Trójkąta Trzech Cesarzy?

Nazwa dla trójstyku granic trzech potężnych państw, Drei Kaiser Ecke, co dosłownie oznacza "Kąt Trzech Cesarzy", została błędnie przetłumaczona na Trójkąt Trzech Cesarzy i utrzymała się do dnia dzisiejszego. Po zakończeniu wojny prusko-francuskiej doszło do zjednoczenia Niemiec i utworzenia Rzeszy Niemieckiej, której cesarzem został Wilhelm I Hohenzollern. Decydujące znaczenie dla rozwoju nazwy "trójstyku" miało miejsce w 1873 roku, kiedy to doszło do zawarcia porozumienia między Franciszkiem Józefem I, Aleksandrem II a Wilhelmem I, znanego jako Związek Trzech Cesarzy.

Historia Trójkąta Trzech Cesarzy w pigułce

Powstanie Trójstyku Trzech Cesarzy związane jest z wydarzeniem z 1742 roku, kiedy to Cesarstwo Niemieckie anektowało Górny Śląsk. Rzeka Czarna Przemsza stała się wówczas naturalną granicą między Prusami a Księstwem Siewierskim. Po włączeniu Księstwa do Polski w 1790 roku rzeka ta oddzieliła Prusy od obszaru Rzeczypospolitej.

Rola polityczna Czarnej Przemszy utrzymała się aż do trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku, kiedy to Prusy poszerzyły swoje terytorium o obszar byłego Księstwa Siewierskiego, przesuwając granicę daleko poza dolinę rzeki. Ten układ granic utrzymał się do traktatu pokojowego w Tylży w 1807 roku.

Po przymierzu inicjowanym przez Napoleona I w 1815 roku powstało Księstwo Warszawskie z ziem II i III zaboru pruskiego, które po Kongresie Wiedeńskim zostało wcielone do Rosji. Porozumienie pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią w 1815 roku przyniosło nowy podział Europy, tworząc Wolne Miasto Kraków i Królestwo Polskie związanego unią personalną z Rosją. Trójkąt Trzech Cesarzy miał znaczenie polityczne, gospodarcze i turystyczne. W latach 1880-1914 przyciągał tysiące turystów, głównie z Górnego Śląska i Niemiec, oferując atrakcje takie jak wejście na wieżę widokową, rejsy statkami po Przemszy, spacery wzdłuż promenady z restauracjami oraz występy orkiestr, chórów i teatrów.

Wideo Krzysztof Kolumb był polskim księciem?