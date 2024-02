Bytom sprzed stu lat wygląda imponująco – szczególnie na zdjęciach, którym nadano nieco kolorów. Zobacz i porównaj!

Międzywojenne miasto w koloryzowanej odsłonie

Bytom miastem granicznym

W okresie międzywojennym Bytom był miastem granicznym, leżącym u styku dwóch państw. W zlokalizowanym przy granicy z Polską mieście funkcjonował w latach 1922 –1931 Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, znajdujący się w hotelu „Lomnitz”. Później w tym samym punkcie, do 1939 roku mieścił się Dom Polski. Niezwykle istotną rolę w rozwoju oraz we wzroście znaczenia Bytomia odegrała komunikacja. Miasto było wówczas węzłem komunikacyjnym i to właśnie stamtąd do Berlina kursował w latach 1936 –1939 jeden z najszybszych pociągów na świecie. Nazywany był on Latającym Ślązakiem, co języku niemieckim brzmiało jako Fliegender Schlesier. Ponadto, Bytom rozwijał się na wielu płaszczyznach, a szczególnie pod względem gospodarczym oraz kulturalnym. W tym okresie do miasta przyłączono Rozbark, a także oddano do użytku Elektrownię Szombierki i gmach, w jakim ulokowano Miejską Kasę Oszczędności, Bibliotekę Miejską oraz siedzibę Górnośląskiego Muzeum Krajowego.