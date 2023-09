Orzesze. Poszukiwany mężczyzna za przestępstwa narkotykowe trafił do aresztu

39-latek zatrzymany przez policjantów z Orzesza

W dniu 20 września 2023 roku przed południem policjanci z komisariatu w Orzeszu przed jedną z posesji w mieście zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. 39-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ został skazany za posiadanie narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał wobec niego nakaz doprowadzenia do aresztu.

Mężczyzna unikał organów ścigania i nie stawiał się na żadne ich wezwania. Działania operacyjne podjęte przez miejscowych policjantów doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego. Mężczyzna był zaskoczony pojawieniem się mundurowych. W trakcie legitymowania dodatkowo okazało się, że 39-latek, który przyjechał samochodem, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna jeszcze wczoraj trafił do aresztu, gdzie spędzi ponad 2,5 roku.