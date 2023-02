Osobówka wpadła do rwącego potoku w Międzyświeciu w powiecie cieszyńskim. Jak to się stało? Na szczęście nie ma osób poszkodowanych

Samochód wpadł do rzeki w powiecie cieszyńskim

Niewiele brakowało, a zdarzenie, do którego doszło w Międzyświeciu w powiecie cieszyńskim, mogłoby zakończyć się tragicznie. Przy ulicy Jagodowej, do potoku Bładnica, który po intensywnych opadach deszczu staje się wartką rzeką, wpadł osobowy volkswagen golf. Wszystko wskazuje na to, że kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wypadł z drogi, przez co samochód znalazł się w potoku.

Na miejsce wezwano strażaków oraz policję, którzy udzielili pomocy poszkodowanym osobom, lecz - jak wynika z dotychczasowych informacji, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Dopiero wtedy przystąpiono do próby wydobycia samochodu z rwącego potoku, który po ostatnich intensywnych opadach śniegu i roztopach stał się dość niebezpieczny.