Otwarcie klubu Face 2 Face w Rybniku: policja spisała 377 osób. "Musimy ustalić, czy doszło do przestępstwa"

- Do dyżurnego rybnickiej komendy wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 165 KK, w lokalu mieszczącym się w centrum miasta , który pomimo zakazu był otwarty. Na miejsce udali się policjanci, którzy wylegitymowali 139 uczestników tego zdarzenia – informowała w sobotę rano Bogusława Kobeszko, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Zarówno w piątek, 22 stycznia jak i w sobotę, 23 stycznia policja nie weszła do lokalu przy Wiejskiej w Rybniku, jednak spisała pod Face 2 Face w sumie - w dwa dni - 377 osób.

Tłumaczyła, że kilka godzin wcześniej rybniccy mundurowi rozmawiali z właścicielem lokalu i poinformowali go o obowiązujących obostrzeniach. Mężczyzna jednak oświadczył, że lokal jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, a tego dnia odbywa się zebranie tzw. "strajku przedsiębiorców".

Z tej interwencji mundurowi sporządzili również dokumentację, a materiały przekazano do Prokuratury Rejonowej w Rybniku i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które podejmą stosowne kroki prawne.

Czy prokuratura będzie wzywać wszystkie spisane pod Face2Face osoby? To w sumie 377 osób.

- Zanim podejmiemy jakąś decyzję, musimy przeanalizować materiały. Są też zabezpieczone nagrania – przyznaje Malwina Pawela-Szendzielorz.

- Musimy ustalić, czy doszło do przestępstwa z artykułu 165 Kk – mówi. Dodaje, że właściciele otwierający lokale w pandemii narażają się na mandaty, a postępowania prowadzi Sanepid.

Przypomnijmy, właściciele Face 2 Face w Rybniku otwierając lokal w miniony piątek przyznawali, że zmusiła ich do tego sytuacja. Miesięczny koszt utrzymania klubu to ok. 30 tys. zł, a jak deklarują - w ciągu ostatnich 10 miesięcy - rządowa pomoc wyniosła nieco ponad 2 tys. zł.