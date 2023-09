Otwarcie nowej wystawy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu pt. "Życie zaklęte w kamieniu. Od bakterii do dinozaurów". Zobaczcie zdjęcia

Otwarcie nowej wystawy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu wychodzi z kolejną niezwykłą wystawą zatytułowaną "Życie zaklęte w kamieniu. Od bakterii do dinozaurów", ukazującą historię życia na ziemi od samego początku. To opowieść o nieustannych przemianach, które doprowadziły do kluczowego, dla nas ludzi momentu - ery dominacji ssaków.