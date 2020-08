Otwarte Dni Dębowca w Bielsku-Białej: bezpłatne atrakcje czekają w weekend

Bezpłatny wstęp na tor saneczkowy, ściankę wspinaczkową GOPR, park linowy , czy darmowy wjazd kolejką linową - to niektóre atrakcje, jakie czekają na chętnych w ramach Dni Otwartych Dębowca. To wydarzenie zaplanowano już w najbliższy weekend sierpnia (29-30 sierpnia) na zakończenie wakacji. Początek w sobotę i niedzielę o godz. 10.00.

- Dębowiec o każdej porze ma wiele do zaoferowania. Cieszę się, że taka inicjatywa powstała - przyznaje Dariusz Mrzygłód, prezes spółki ZIAD, która administruje Bielsko-Bialskim Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski „Dębowiec”.

Uwaga! Zapisy chętnych do zabawy w parku linowym przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 33 445 -43-66. Wydarzenie organizuje miasto wraz z Lokalną Organizacją Turystyczna Beskidy

W trakcie wydarzenia najmłodsi będą mogli wziąć udział w grze terenowej „Szlakiem dębowego listka”, która przypomina zabawę w podchody skierowana jest do rodzin z młodszymi dziećmi. Podczas spaceru dzieci rozwiązują ukryte w terenie zadania, a na zakończenie czeka na nie drobny upominek. By przystąpić do zabawy pobrać należy nieodpłatną broszurę dostępną na dolnej stacji kolei linowej na Dębowiec i na torze saneczkowym, a potem… postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.