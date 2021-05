Pacjentki z rakiem piersi HER2 dodatnim bez refundowanych leków. Minister Adam Niedzielski: przywrócimy. Kiedy? Stawką jest życie pacjentek

Jeśli jednak wierzyć zapewnieniom resortu, pacjenci nie będą musieli czekać do lipca na to, aby wznowić leczenie na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. - Z zapowiedzi ministerstwa wynika, że można będzie starać się o podanie leków na zasadzie ratunkowego dostępu do terapii lekowych. Lekarze zapewne będą tę opcję wykorzystywali i liczą na to, że w związku z tym zamieszaniem, wnioski będą rozpatrywane szybko i pozytywnie - opowiada Marta Bednarek, która na co dzień w fundacji zajmuje się zagadnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz prowadzi szkolenia z profilaktyki nowotworowej.