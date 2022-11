Pamiętasz takie wózki? Wystawa zabytkowych zabawek w chorzowskim skansenie

— One były zdecydowanie bardziej ciężkie, czyli na pewno była trudność w wynoszeniu z mieszkania i takim swobodnym poruszaniu się. Nie można było regulować ułożenia dziecka, widoczność dla dziecka była ograniczona. Teraz na to się zwraca uwagę - kiedyś tego nie było. Kółka były na sztywno, choć tutaj (wiklinowy wózek z wystawy – przyp. red.) już było to udogodnienie, że one były resetowane - opowiada konserwator Małgorzata Książek.