Panele słoneczne na dachu sklepu Kaufland. Fotowoltaika na dachu sklepu. To pierwsze takie rozwiązanie sieci Kaufland

Panele słoneczne na dachu sklepu Kaufland

Sklep Kaufland przy ulicy Długosza we Wrocławiu jest pierwszym punktem należącym do sieci, który został wyposażony w panele fotowoltaiczne. Montaż instalacji na dachu marketu został już ukończony, a urządzenia zostaną uruchomione jeszcze w sierpniu. Według wstępnych szacunków rozwiązanie wykorzystujące OZE zaspokoi kilkanaście procent rocznego zapotrzebowania marketu na energię elektryczną.

Fotoogniwa są odporne nie tylko na utratę mocy, ale również na mikropęknięcia oraz gwałtowne zjawiska atmosferyczne, takie jak gradobicie. Po uruchomieniu instalacja o mocy ponad 167 kWp będzie w stanie pokryć do 14 procent rocznego zapotrzebowania marketu na energię elektryczną. Co ciekawe, w przyszłości sami klienci sklepu będą mogli na bieżąco śledzić, ile prądu udaje się zaoszczędzić dzięki zastosowaniu fotoogniw. Umożliwi to specjalna aplikacja, która na multimedialnych ekranach umieszczonych w sklepie będzie informować o pracy urządzeń znajdujących się na dachu. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem tego rozwiązania.