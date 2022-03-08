Паралімпіада 2022. Перші успіхи української збірної. Paraolimpiada 2022. Pierwsze sukcesy ukraińskiej drużyny

Українську збірну представляють 20 спортсменів – параолімпійців. Серед них – 8 жінок та 12 чоловіків. Хоча «синьо – жовта» команда виступає лише у двох видах спорту – лижні гонки та біатлон, це не завадило їй вже у перший день змагань вибороти 7 нагород. Всі медалі були виграні в одній дисципліні – парабіатлон.
Особливо успішною гонкою для України став чоловічий спринт, в якому брали участь спортсмени з вадами зору. Український чоловічий склад виборов цілий комплект нагород! «Золото» здобули Григорій Вовчинський та Віталій Лук’яненко, «срібло» –Тарас Рудь та Олександр Казік, «бронзу» – Дмитро Суярко. Осторонь і не залишився жіночий склад команди. Харків’янка Оксана Шишкова виборола золоту медаль у лижній гонці класичним стилем серед спортсменок із порушенням зору. Це вже друга медаль спортсменки на змаганнях у Пекіні. В свою чергу у спринті стоячи завоювала «срібло» й Людмила Ляшенко.
Тим часом російські і білоруські спортсмени повернулись до рідного краю без жодного програшу! Все тому, що Міжнародний олімпійський комітет засудив РФ за порушення Олімпійського перемир’я та вторгнення до України. Хоч і спочатку комітет дозволив спортсменам цих країн змагатися незалежно під паралімпійським прапором, та після погроз бойкоту кількох НПК було прийнято рішення про виключення Росії і Білорусії.
На даний момент українська збірна вже виборола 17 нагород і посіла друге місце в медальному заліку! Ми неймовірно пишаємося нашими спортсменами! Ви також герої!
Kateryna Yakovleva
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