Паралімпіада 2022. Перші успіхи української збірної. Paraolimpiada 2022. Pierwsze sukcesy ukraińskiej drużyny

Українську збірну представляють 20 спортсменів – параолімпійців. Серед них – 8 жінок та 12 чоловіків. Хоча «синьо – жовта» команда виступає лише у двох видах спорту – лижні гонки та біатлон, це не завадило їй вже у перший день змагань вибороти 7 нагород. Всі медалі були виграні в одній дисципліні – парабіатлон.

Особливо успішною гонкою для України став чоловічий спринт, в якому брали участь спортсмени з вадами зору. Український чоловічий склад виборов цілий комплект нагород! «Золото» здобули Григорій Вовчинський та Віталій Лук’яненко, «срібло» –Тарас Рудь та Олександр Казік, «бронзу» – Дмитро Суярко. Осторонь і не залишився жіночий склад команди. Харків’янка Оксана Шишкова виборола золоту медаль у лижній гонці класичним стилем серед спортсменок із порушенням зору. Це вже друга медаль спортсменки на змаганнях у Пекіні. В свою чергу у спринті стоячи завоювала «срібло» й Людмила Ляшенко.