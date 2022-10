Park Róż w Chorzowie. Jak prezentuje się w październikowym słońcu? Ogromny plac zabaw, stawy, alejki, fontanna i wiele innych

Park róż – miejsce na relaks i odpoczynek

To dobre miejsce na zabawy z dziećmi

W Parku Róż znajduje się jeden z lepszych placów zabaw w Chorzowie. Jednym z jego ważniejszych atutów jest podział na strefę dla młodszych dzieci i starszych. Dzięki temu maluchy mogą spokojnie bawić w strefie przeznaczonej przede wszystkim dla nich. Starsze skorzystają z tyrolki oraz lin do wspinania się. Większość terenu placu zabaw jest wysypana piaskiem. Nieopodal znajduje się kilkanaście huśtawek różnych typów.

Rzeźba Matki z Dzieckiem w Parku Róż

Jednym z bardziej charakterystycznych miejsc w Parku Róż jest rzeźba Matki z Dzieckiem. Półnaga kobieta w zachwycie podnosi wysoko swoje maleństwo, patrząc na nie. Choć obecnie są uprzątnięte, to zazwyczaj dookoła posadzone są piękne kwiaty. Posadzono je także w innych miejscach parku. Są tam także klomby i krzewy ozdobne.

Co ciekawe, gdybyśmy poszli nieco w stronę kościoła św. Antoniego zobaczymy inny park, który z Parkiem Róż rozdziela ulica Różan i kilka budynków.

Sport w chorzowskim parku – także dla psów

Park róż zachęca do różnego rodzaju aktywności. Jest on stosunkowo duży. Parkowe alejki nadadzą się do krótkich przebieżek, przejażdżek rowerami z małymi dziećmi, długich spacerów. Od strony Domu Działkowca postawiona została plenerowa siłownia. Tuż obok poćwiczyć mogą… czworonogi. W parku Róż znajduje się ogrodzony wybieg. Także z drugiej strony znajduje się sporej wielkości zadbany trawnik, gdzie nierzadko widać trenujące psy.