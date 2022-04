Patryk Wronka: Pierwszy tytuł mistrza Polski i pochwały Jaromira Jagra dały mi solidnego kopa ROZMOWA

Wronka: Pierwszy tytuł mistrza Polski i pochwały Jagra dały mi solidnego kopa

Jak smakuje tytuł mistrzowski?

Na pewno bardzo fajnie. Przez cały sezon ciężko pracowaliśmy na to, by zdobyć ten tytuł i móc cieszyć się po ostatnim meczu. To naprawdę super sprawa zarówno dla klubu jak i dla mnie. Była świetna okazja o świętowania.

No właśnie Patryk Wronka od dobrych kilku sezonów jest czołową postacią Polskiej Hokej Ligi, a mistrzem kraju został po raz pierwszy w karierze...

Tym bardziej się cieszę z tego tytułu. W trakcie moich poprzednich występów w Katowicach graliśmy już w finale, ale w 2018 r. przegraliśmy walkę o złoto z GKS Tychy. Drugi finał w karierze okazał się już zwycięski i mam nadzieję, że teraz będę zdobywał już tylko krążki w tym właśnie kolorze.