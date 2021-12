Paula Sousa ucieka z Polski MEMY Winter is coming więc Siwy Bajerant porzuca reprezentację. Kibice szydzą z trenera JAC

Internauci śmieją się z Paulo Sousy, ale trochę także z PZPN, że wybrał na selekcjonera kadry takiego trenera Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Internet Zobacz galerię (27 zdjęć)

Paulo Sousa opuszcza reprezentację Polski przed końcem kontraktu! Winter is coming! Kibice tworzą MEMY. Przez całe święta w Internecie pojawiały się informacje o tym, że Paulo Sousa nosi się z zamiarem opuszczenia reprezentacji Polski i to tuż przed barażami o awans do finałów MŚ. Internauci szydzą z Portugalczyka, który miał być zbawcą naszej kadry a okazał się Siwym Bajerantem. Taki właśnie przydomek nadano selekcjonerowi, który niespełna rok wytrwał na stanowisku szefa naszej drużyny narodowej i nie odniósł z nią praktycznie żadnych sukcesów. Zobaczcie memy o odejściu paulo Sousy z kadry.