Piast Gliwice - Miedź Legnica 2:1. Gliwiczanie uciekli ze strefy spadkowej ZDJĘCIA

Piast Gliwice - Miedź Legnica 2:1. Gliwiczanie uciekli ze strefy spadkowej

Miedź przyjechał do Gliwic opromieniona pierwszym zwycięstwem odniesionym po powrocie do PKO Ekstraklasy. Goście z Legnicy chcieli pójść za ciosem i od początku ruszyli do ataku. Frantisek Plach obronił jednak uderzenie Luciano Narsingha, a po strzale głową Angelo Henriquez piłka przeleciała tuż nad poprzeczką.

Natarcie beniaminka w końcu przyniosło mu prowadzenie. W składzie Miedzi Polaków jest jak na lekarstwo, ale to właśnie akcja dwóch naszych rodaków zakończyła się golem. Hubert Matynia na lewej stronie boiska minął Arkadiusz Pyrkę i płasko dośrodkował w pole karne, a młodzieżowiec Olaf Kobacki z bliska zdobył swoją pierwszą bramkę w PKO Ekstraklasie.

