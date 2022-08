Piast Gliwice: Najsłabszy początek Waldemara Fornalika w historii jego pracy na Okrzei

Trzy mecze, zero punktów i zero strzelonych goli, za to pięć straconych. Piast Gliwice wylądował na dnie ekstraklasowej tabeli. Nie ma w tym żadnego przypadku. bo forma zespołu Waldemara Fornalika jest fatalna.

- Musimy zmienić radykalnie nasz sposób gry, zwłaszcza w ofensywie. Dopadł nas jakiś dziwny paraliż... - przyznał szkoleniowiec Piasta po ostatnim przegranym 0:3 meczu z Legią w Warszawie.

Dla Fornalika jako trenera Piasta słabe wejście w sezon to nic nowego, a nawet świecka tradycja. W sześciu rozgrywkach tylko raz wyłamał się od tej reguły, gdy w edycji 2018/19 gliwiczanie wygrali trzy pierwsze mecze startując - jak się okazało - po tytuł mistrzowski. W pozostałych przypadkach w trzech inauguracyjnych spotkaniach aż trzy razy zdobywali tylko jeden punkt (2017/18, 2019/20 i 2020/21, przy czym w tym pierwszym sezonie Fornalik przejął Piasta od 10 kolejki), a w jednym - przed rokiem - trzy. Im dalej w terminarz, tym bywało już lepiej.