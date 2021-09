Piekary Śląskie. Centrum Aktywności już prawie gotowe. To inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego

W marcu tego roku rozpoczęły się prace przy powstaniu Centrum Aktywności przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 15 na ul. Kotuchy (Brzeziny Śląskie) w Piekarach Śląskich. Jest to inwestycja realizowana, dzięki Budżetowi Obywatelskiemu - projekt zdobył poparcie ze strony mieszkańców w ramach szóstej odsłony głosowania.

Na nowo zagospodarowanej części szkoły powstało wielofunkcyjne (do gry w piłkę nożną i ręczną) boisko o nawierzchni poliuretanowej, stół do gry w ping-ponga, siłownia zewnętrzna (składa się na nią cztery zestawy urządzeń do ćwiczeń), tzw. ścieżka zdrowia (dzieci będą tu ćwiczyć koordynację ruchową i utrzymanie równowagi) czy plac zabaw wyłożony gumowymi matami.

Jak informuje piekarski magistrat dodatkowo powstaną dwa boiska do koszykówki, a także jedno do siatkówki.

W Brzezinach Śląskich będzie także do dyspozycji rampa dla deskorolek czyli tzw. half pipe - jej górne podesty będą dodatkowo zabezpieczone barierkami.