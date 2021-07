Pielgrzymka z Rybnika na Jasną Górę. Zamiast 3 tysięcy wiernych pójdzie 300 osób, zapisy na finiszu

Są jeszcze ostatnie, wolne miejsca dla uczestników pieszej pielgrzymki z Rybnika na Jasną Górę. Wierni wyruszą w trasę już po raz 76 dokładnie 4 sierpnia.

- W ubiegłym roku pielgrzymka nie była organizowana ze względu na pandemię. W tym roku wprowadziliśmy ograniczenia, idą tylko osoby zapisane, a limit wynosi 300 osób – mówi ksiądz Paweł Zieliński z Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku, kierownik pielgrzymki. To 10 razy mniej uczestników niż zazwyczaj. Tradycją bowiem było, iż rybnicka pielgrzymka, najliczniejsza na Śląsku, była także pielgrzymką całej Archidiecezji Katowickiej i brało w niej udział zawsze około 3 tysiące wiernych. - Tym razem mamy ograniczenia, lista powoli jest kompletowana. Za dwa, trzy dni zapisy zakończymy – mówi kierownik pielgrzymki. W tym roku wierni wyruszą w trasę nieco później niż zazwyczaj, bo dopiero 4 sierpnia. Na Wałach Jasnogórskich zameldują się 7 sierpnia i po mszy oraz nocnym czuwaniu, 8 sierpnia wrócą do Rybnika.

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez oficjalną stronę internetową pielgrzymki. O ile trasa pielgrzymki nie uległa zmianie i wierni mają do pokonania ok 120 km, to w organizacji tego religijnego wydarzenia sporo się zmieniło. - W poprzednich latach było tak, że wierni z Pszowa i Jastrzębia wyruszali w trasę dzień wcześniej niż rybniczanie i pierwszą noc spędzali właśnie w Rybniku, by potem w dniu faktycznego wyjścia pielgrzymki ruszyć z pozostałymi grupami. W tym roku tego wymarszu z innych miast nie ma – mówi ksiądz Paweł. - Zmieniły się też miejsca noclegowe. Nie organizujemy noclegów w szkołach, salkach katechetycznych, a chcemy by wszyscy wierni nocowali albo u przyjaciół czy znajomych w domach, bo wielu z nich ma na trasie takie zaprzyjaźnione rodziny, bądź w namiotach rozbitych na terenach trzech wyznaczonych parafii – dodaje kierownik pielgrzymki.

Namiotów nie trzeba jednak nieść na plecach, a mogą one wraz z bagażami na miejsca noclegu dojechać w specjalnych samochodach bagażowych. Wieczorem pielgrzym rozbija namiot, a rano pakuje go z powrotem do ciężarówki i odbiera ponownie na miejscu kolejnego noclegu. - Noclegi będą się odbywały przy parafii św. Bartłomieja w Gliwicach, w Lasowicach i Lubszy – mówi ksiądz Paweł Zieliński.