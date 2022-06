Pieniądze w ramach "Rodziny 500 plus", wypłacane po raz pierwszy przez ZUS, trafiają już na konta rodziców. To ponad 600 mln zł

Nabór wniosków na okres od 1 czerwca br. do 31 maja 2023 r. rozpoczął się 1 lutego tego roku. ZUS zrealizował pierwsze przelewy 500+. W dwóch transzach do rodziców i opiekunów trafiło ponad 600 mln zł. Następne terminy wypłat świadczenia 500+ to: 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

- Świadczenie wychowawcze jest przyznawane do 31 maja każdego roku, jednak już wcześniej, od 1 stycznia ZUS przyjmował nowe wnioski o 500+, a ośrodki gminne lub powiatowe kontynuowały wypłatę świadczeń przyznanych w ubiegłym roku do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do 31 maja tego roku – przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest elektroniczny. Można go złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast rodzice, którzy mają PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój bank. Pieniądze trafią wyłącznie na rachunki bankowe.