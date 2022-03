Pierwsza ukraińska pacjentka onkologiczna, uciekająca przed wojną, w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej

Pani Tetiana to jedna z wielu osób, które jeszcze nie tak dawno spokojnie żyły w Ukrainie. Kobieta mieszkała w Kijowie, gdzie zajmowała się bezpieczeństwem i higieną pracy w lokalnych supermarketach. Ze względu na swoją chorobę musiała jednak uczęszczać na terapię. Pomimo nowotworu leczenie pozwalało jej normalnie funkcjonować, chodzić do pracy i cieszyć się życiem. Rodzina pani Tetiany - mąż wraz z dwójką niepełnosprawnych dzieci mieszkali natomiast w Charkowie, gdzie uczęszczały one do specjalnej szkoły dla niewidomych i niedowidzących. Gdy wybuchła wojna, dla pani Tetiany i jej rodziny wszystko się zmieniło.