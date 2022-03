Piknik Wsparcia dla Ukrainy. Koncert charytatywny na Stadionie Śląskim już dzisiaj! Magdalena Grabowska

To już dzisiaj! Na Stadionie Śląskim wystąpią gwiazdy polskiej estrady. Wszystko po to, żeby pomóc uchodźcom z Ukrainy. - Jest to naprawdę budujące, ile osób się w to angażuje - mówi Marcin Wyrostek, jeden z artystów, który wystąpi podczas dzisiejszego koncertu charytatywnego.