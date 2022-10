„Piłkarskie Orły”. Ivi Lopez z medalem dla najlepszego strzelca sierpnia na Śląsku

W sierpniu w naszym regionie wśród piłkarzy nie miał sobie równych Ivi Lopez. Lider Rakowa Częstochowa nagrodę za to osiągnięcie otrzymał po wygranym 1:0 meczu Rakowa Częstochowa z Miedzią Legnica. W tym spotkaniu Ivi popisał się właśnie zwycięską bramką. Już w 2 minucie po krótko rozegranym rzucie wolnym Ivi z 22 m trafił w samo okienko pokonując wracającego do Ekstraklasy po sześciu latach przerwy Mateusza Abramowicza. To była czwarta bramka Hiszpana w tym sezonie ligowym. Nie było mu jednak dane zagrać do końca meczu. Po jednym z fauli trener Rakowa postanowił dokonać zmiany na boisku i Ivi oglądał resztę spotkania z fotela rezerwowych. Na koniec meczu wraz z nową maskotką Rakowa, która wciąż czeka na imię, Ivi przeszedł razem z kolegami przez trybuny, by podziękować najmłodszym kibicom obecnym tego dnia na stadionie, za gorący doping.