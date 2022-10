Piłkarskie Orły na Śląsku: Ostatni weekend pażdziernikowego strzelania

Pięć goli Kamila Bilińskiego z pierwszoligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała daje mu prowadzenie w październikowym odcinku „Piłkarskich Orłów”. Lider Górali strzela bramki, ale jego zespół nie do końca potrafi z tego skorzystać i z pięciu ostatnich występów aż cztery kończył remisem.

Trafienia Bilińskiego są warte 8,75 punktu. Za jego plecami znajduje się duet z trzecioligowego Rekordu Bielsko-Biała. Marcin Wróbel pokonywał bramkarzy rywali sześciokrotnie, co dało mu 6 punktów. Tyle samo zgromadził Tomasz Nowak, chociaż zdobył trzy gole, ale za to w Pucharze Polski. Kolejne miejsca to Jakub Arak (GKSKatowice, 3 bramki/5,25 pkt), Jan Biegański (GKSTychy, 3/5,25), Dawid Wolny (Polonia Bytom, 5/5,0), Daniel Stanclik (GKSJastrzębie, 3/4,50), Dawid Hanzel (Pniówek Pawłowice, 4/4,0) oraz pierwszy ekstraklasowiec Ivi Lopez (2/4,0). To sprawia, że każdy gol podczas rozpoczynającego się weekendu może „wywrócić” układ sił...