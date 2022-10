Piłkarskie Orły na Śląsku: Ostre październikowe strzelanie już trwa

„Piłkarskie Orły” nabrały tem-pa. Przypomnijmy, że to jedyna taka akcja, której celem jest wyłonienie najskuteczniejszego piłkarza i najskuteczniejszej piłkarki w Polsce. Prezentowany przez Dziennik Zachodni i inne wydawnictwa regionalne Polska Press ranking opracowywany jest we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Muzeum Sportu i Turystyki. Monitorowane są rozgrywki od Ekstraklasy do III ligi, a zdobywane w nich bramki mnożone są przez odpowiedni dla danego szczebla przelicznik, co zapewnia obiektywną ocenę dorobku.

W październiku taki sam bilans, już po dwóch weekendach, ma Marcin Wróbel z Rekordu Bielsko-Biała, autor hat-tricka w ostatnim spotkaniu z Gwarkiem Tarnowskie Góry. Za jego plecami czai się Robert Dadok z Górnika Zabrze. Dwa gole strzelone Zagłębiu Lubin również przyniosły mu cztery punkty, ale w takim przypadku o miejscu w zestawieniu decyduje liczba bramek. Podium uzupełniają pierwszoligowcy z dwiema bramkami (każda z nich to 1,75 punktu): Jakub Arak (GKS Katowice), Jan Biegański i Mateusz Czyżycki (obaj GKS Tychy) oraz Kamil Biliński (Podbeskidzie Bielsko-Biała).