Piłkarskie Orły na Śląsku: Październikowa rywalizacja rozstrzygnięta. Zobaczcie kto wygrał w tym miesiącu

Rywalizacja w październiku trwała do ostatniego meczu. Ostatecznie, w przeciwieństwie do poprzedniego miesiąca, tym razem wśród piłkarzy mamy pojedynczego zwycięzcę, za to wśród piłkarek wręczone zostaną dwa medale.

W rankingu mężczyzn najlepszy okazał się Kamil Biliński z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Lider Górali w ciągu miesiąca strzelił pięć goli (w całych pierwszoligowych rozgrywkach ma ich dziesięć i prowadzi w klasyfikacji strzelców razem z Luisem Fernandezem z Wisły Kraków), która dały mu 8,75 pkt. Dzięki temu „minął metę” jako pierwszy, wyprzedzając Dawida Wolnego z trzecioligowej Polonii Bytom - osiem goli, każdy warty jeden punkt, oraz Szymona Włodarczyka z ekstraklasowego Górnika Zabrze, który za cztery bramki również zebrał osiem punktów.

W zestawieniu piłkarek dzieliły i rządziły przedstawicielki Czarnych Sosnowiec. Triumfem podzieliły się zaliczyła Kamila Fuchs i Katarzyna Jaszek. W różnych rozgrywkach obie strzeliły po siedem goli, które po zastosowaniu przeliczników, dały im po osiem punktów.