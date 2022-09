"Piłkarskie Orły". Nagradzamy najlepszych strzelców w regionach i w całym kraju. Takiego rankingu jeszcze nie było!

Takiego rankingu w polskiej piłce jeszcze nie było. Dzięki „Piłkarskim Orłom” poznamy odpowiedź na nurtujące wszystkich kibiców pytanie - kto jest najlepszym strzelcem nie tylko w swojej lidze, ale w skali całego kraju. Pod lupę bierzemy rozgrywki od Ekstraklasy do III ligi, a gole na poszczególnych szczeblach rozgrywek mnożone są przed odpowiedni współczynnik.

Ranking obejmuje wszystkie województwa i jego efektem będzie klasyfikacja ogólnopolska. Patronat nad nim sprawują Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Muzeum Sportu i Turystyki.

Pierwszym laureatem w naszym regionie został Ivi Lopez. Król strzelców poprzedniego sezonu w sierpniu zdobył bramki, które dały mu 7,5 punktu, a w efekcie triumf w inauguracyjnym notowaniu „Piłkarskich Orłów”.

28-letni Hiszpan jest wielką gwiazdą PKOEkstraklasy, a w poprzednim sezonie zdobył w niej snajperską koronę. W 66 meczach Rakowa strzelił 31 goli i dorzucił 12 asyst. Do tego dochodzi dorobek w Fortuna Pucharze Polski (6 trafień w 11 występach) oraz eliminacjach europejskich pucharów (4 bramkji w 11 spotkaniach). Nic dziwnego, że portal transfermarkt.pl wycenia go na 4 miliony euro, co sprawia, że Ivi Lopez jest najcenniejszym piłkarzem w całej lidze.