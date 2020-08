Pingwiny powróciły na swój wybieg w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Znowu można je oglądać

W poniedziałek, 24 sierpnia, pisaliśmy, że w zoo w Chorzowie rozpoczęło się czyszczenie basenów i pingwiny zostały przeniesione do wnętrza budynku, przez co nie będą dostępne dla zwiedzających. Od środy, 26 sierpnia, można je ponownie podziwiać.

Pingwiny to prawdziwa atrakcja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Wybieg ze stadem nielotów zawsze przyciąga tłumy gości. W śląskim zoo mieszka ich 17. To grupa rodzinna, która została wyprowadzona z dwóch stad - 11 pingwinów przyjechało do Chorzowa z ogrodu w Słowacji, a pozostała 6 z Węgier.