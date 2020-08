Wielka ucieczka pingwinów ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego? Dziś wybieg pusty

7 atrakcji turystycznych Pszczyny

7 atrakcji turystycznych Pszczyny. Można na jednym oddechu wymienić: zamek, park, żubry, Stajnie Książęce, skansen, Muzeum Prasy Śląskiej i to rzeczywiście to, co naprawdę warto w Pszczynie zobaczyć. Ale podczas tych spacerów warto też zwrócić uwagę np. na kamienicę... Pod Okiem...