Plan luzowania obostrzeń na wakacje. Otwierają dyskoteki, więcej osób w hotelach, kinach, teatrach, kościołach. Zaszczepieni nie są wliczani

Katowice. Przebudowa kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. Nowe windy na elewacji budynku B i C i inne udogodnienia. Zobaczcie wizualizacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach będzie jeszcze bardziej przyjazny niepełnosprawnym studentom. Rocznie na Uniwersytecie Ekonomicznym studiuje około 140 studentów i doktorantów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W związku z tym, budynki kampusu wymagają zmian. Przebudowane zostaną budynki A, B i C Uniwersytetu zlokalizowane przy ul. Bogucickiej. W planach jest m.in. budowa dwóch wind na elewacji budynku B i C. Łączny koszt tej inwestycji to 3 mln zł. Uniwersytet Ekonomiczne na to zadanie otrzymał 2 mln złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W czwartek, 10 czerwca, odbyło się uroczyste podpisanie umowy.