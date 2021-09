Plura o słowach Tuska o języku śląskim: Powiedział rzeczy oczywiste. Żałuję, że zabrakło deklaracji poparcia w sprawie języka regionalnego

Jaki jest aktualny stan najnowszego projektu ustawy uznającej śląski za język regionalny?

W styczniu został skierowany do pierwszego czytania, które nie odbyło się do tej pory. A więc, tradycyjnie, czeka w próżni. Nie mam też specjalnych złudzeń, jaki będzie finalny los tej ustawy – ta sama sejmowa większość przegłosowała już za odrzuceniem języka regionalnego. Wciąż nie zmienił się też projekt negatywnej opinii rządu na temat tej ustawy. Wczoraj przywieźliśmy premierowi i posłowi z Katowic, Mateuszowi Morawieckiemu apel, by ta opinia została wycofana, by rząd pozwolił Ślązakom na realizację własnych praw obywatelskich i chronił jeden z ważnych elementów polskiej kultury. Szkoda tylko, że nikogo w jego katowickim biurze poselskim nie zastaliśmy. Apel czeka na premiera na portierni.

Jak w takim razie – w świetle długich starań o legalizację śląskiego – należy rozumieć wypowiedź Donalda Tuska z Campusu Polska, o tym, że godka będzie jak Ślązacy będą się bardziej starać?

Widzę dwie różne rzeczy. Pozytywna: Tusk zachęcał obywateli do konstruktywnych działań. Żeby nie wybierali tych, którzy nie zobowiążą się do wspierania uznania języka śląskiego za regionalny. Zabrakło jednak jednoznacznej deklaracji, że Tusk ten projekt popiera. Z drugiej strony, takie deklaracje w klubie Koalicji Obywatelskiej już padały.