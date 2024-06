Po długiej chorobie zmarł Andrzej Zowada, ceniony dziennikarz Radia Katowice. To strata, z którą trudno się pogodzić

Andrzej Zowada był znany i ceniony w śląskim środowisku dziennikarskim. W Radiu Katowice pracował od 2007 roku, gdzie komentował mecze piłki nożnej, ale to nie ona była jego prawdziwą pasją, tylko piłka ręczna. W kolejnych latach był rzecznikiem GKS Katowice, a później został rzecznikiem Tramwajów Śląskich S.A., stając się twarzą spółki.

O stracie poinformowali jego przyjaciele z redakcji Radia Katowice, którzy wciąż nie dowierzają w to co się stało.

- Mówić o Andrzeju w czasie przeszłym to jest wręcz niemożliwe, bo Andrzej zawsze był, jest i będzie częścią naszej radiowej rodziny. Kiedy przyszedł jeszcze w czasach studenckich, razem robiliśmy program Serwus. Później zaczął komentować mecze jego ukochanej GieKS-y. Później jego losy z radiem trochę się rozeszły, ale zawsze jak tylko mógł, współpracował z redakcją sportową. Dzisiaj pękły nasze radiowe serca. Jest nam niezwykle przykro, że Andrzej nie ma już wśród nas i pozostanie po nim wspomnienie człowieka do zadań specjalnych, z uśmiechem na ustach. Osoby, która pomaga we wszystkim, o co się go tylko poprosi - mówiła na antenie Radia Katowice jego redaktor naczelna, Ewelina Kosałka-Passia.